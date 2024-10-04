Перед загибеллю в СІЗО Ростова-на-Дону російські військові жорстоко побили українського військовополоненого, бійця "Азова" Олександра Іщенка, зламавши йому ребра тупим предметом.

Про це пише The Washington Post.

Український судмедексперт встановив, що перед смертю Олександру Іщенку, бійцю “Азова”, зламали ребра тупим предметом.

Його вдова Олена розповіла, що росіяни намагалися приховати справжню причину смерті та ускладнити ідентифікацію тіла.

Вона також зазначила, що після розтину загарбники не зашили тіло її чоловіка, через що останки, які перевозили з Ростова-на-Дону, почали розкладатися.

“Його розірвали на частини. Росіяни зробили все, щоб ми не змогли його впізнати і не дізналися справжню причину”, — сказала дружина бійця.

Журналісти The Washington Post ознайомилися з українським і російським протоколами про розтин тіла Олександра Іщенка.

Росіяни у своєму документі вказують, що причина смерті не може бути встановлена “через гнильні зміни в органах і тканинах трупа”.

Натомість в українському початковому документі йдеться, що в померлого були “шок, множинні переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невідомий”.

Водночас сімʼя азовця зазначила: вони ще очікують остаточного звіту, а причина смерті Олександра залишається незрозумілою.

Вдова українського захисника також поділилася про страх, що її чоловіка поховають у РФ і сімʼя “ніколи його не знайде”. За її словами, родина звʼязалася з похоронною службою, яка за $4 тис. створила план, аби повернути тіло Олександра Іщенка додому. Згідно з ним, до Росії відправили людину, яка видала себе за племінника військовополоненого. Той сказав чиновникам РФ, що відвезе тіло до Вірменії: таким чином його повернули в Україну.