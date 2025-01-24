У Києві ювенальні прокурори та слідчі разом із психологом допитали 13-річну школярку, яку побили її знайомі. Дівчина поділилася обставинами того, що сталося.

Про це йдеться в дописі Київської міської прокуратури.

Вона розповіла, що в той день її запросили на спортивний майданчик для розмови. Двоє з її знайомих почали бити її по обличчю і погрожувати, що закидають яйцями. В цей час ще двоє дівчат знімали побиття на телефон. Після конфлікту дівчина повернулася додому, але нічого не сказала матері.

У прокуратурі уточнили, що причиною агресії стали непорозуміння між підлітками. Крім того, слідчі опитали свідків інциденту та направили запити щодо характеристик усіх учасників події за місцем їх проживання і навчання. Також вони ведуть спілкування з батьками підлітків.

Нагадаємо, нещодавно в соціальних мережах з’явилося відео, на якому група дівчат б’є школярку в Оболонському районі Києва. На записі чутно, як постраждала дівчинка плаче від болю, а інші сміються. Встановлено, що віком учасниць побиття є від 11 до 15 років. Наразі триває досудове розслідування за фактом побиття — ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України.