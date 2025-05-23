Федеральний суд Каліфорнії ухвалив важливе рішення, яке забороняє адміністрації колишнього президента Трампа скасовувати легальний візовий статус іноземних студентів, які навчаються та працюють у США. Це рішення стосується конкретних осіб, а не навчальних закладів.

Окружний суддя Джеффрі Вайт з Окленда виніс свій вердикт 22 травня, заборонивши адміністрації скасовувати правовий статус іноземних студентів без проведення індивідуального розгляду та дотримання вимог, визначених федеральними законами.

Згідно з інформацією Bloomberg, на початку року адміністрація Трампа видалила дані про тисячі іноземних студентів з бази даних SEVIS (Система інформації про студентів та обмінників). Цей крок був обґрунтований нібито боротьбою з іноземними студентами, які мають кримінальне минуле.

Крім того, адміністрація повідомила Гарвардський університет про відкликання сертифікату програми SEVP, що забороняє університету приймати іноземних студентів. Проте рішення судді Вайта стосується саме окремих студентів, а не навчальних закладів.

Видалення студентів з бази SEVIS фактично позбавляє їх легального статусу в США, що ставить їх під загрозу арешту, затримання або депортації.

Минулого місяця чиновники відновили статус тисяч студентів, незважаючи на численні юридичні спори. Суддя Вайт висловив занепокоєння щодо спроб влади уникнути судового контролю, змінюючи свої позиції у різних справах по країні.

Він підкреслив, що незрозуміло, чим це може закінчитися, якщо відповідачам не заборонити обходити свої власні обов’язкові правила.

Критики дій адміністрації стверджують, що масові виключення студентів були незаконними, а в деяких випадках влада навмисно позбавляла статусу студентів без належних підстав.

Суддя Вайт зазначив, що студенти, які подали позови, ймовірно, зможуть довести, що позбавлення їхнього статусу було свавільним і необґрунтованим. Його наказ також забороняє адміністрації арештовувати або затримувати студентів через анулювання SEVIS і застосовувати будь-які негативні юридичні наслідки, поки триває судовий процес.