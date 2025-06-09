Губернатор Каліфорнії подасть позов проти Трампа через Нацгвардію в Лос-Анджелесі

Як повідомляє посадовець в інтерв’ю MSNBC

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про намір штату подати позов проти Дональда Трампа через його рішення відправити Національну гвардію до Лос-Анджелеса. Це рішення було ухвалене на тлі протестів, які тривають вже четвертий день. Про свої наміри губернатор повідомив в інтерв’ю MSNBC 8 червня.

Ньюсом охарактеризував дії Трампа як “неконституційні, незаконні та аморальні”, зазначивши, що вони лише посилили напруженість у місті. Губернатор звинуватив президента у створенні умов для ескалації протестів.

“Дональд Трамп створив умови, які ви бачите сьогодні ввечері по телевізору. Він загострив обстановку. Він розпалив сірник. Він підливає масла у вогонь.” – Гевін Ньюсом

Він також підкреслив, що використання Національної гвардії повинно було бути погоджене з керівництвом штату, чого не сталося. Губернатор пообіцяв, що офіційний позов буде подано вже завтра.

Крім того, Ньюсом розкритикував заяву Трампа на платформі Truth Social, де президент хвалив дії Нацгвардії, назвавши це неправдою, оскільки сили ще не були офіційно розгорнуті.

“Дональд Трамп має відступити. Йому потрібно піти у відставку. Дональд Трамп розпалює ці умови. Це проблема Дональда Трампа зараз, і якщо він не може її вирішити, ми це зробимо.” – Гевін Ньюсом

На запитання про можливість свого арешту, губернатор відповів, що готовий до такого розвитку подій.

Реакція Білого дому та позиція міністерства оборони

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розкритикувала Ньюсома, звинувативши його у бездіяльності під час протестів. Вона назвала губернатора “слабким” і заявила, що він не забезпечив безпеку міста, що стало причиною указу Трампа про відправку Нацгвардії.

Міністр оборони Піт Гегсет попередив, що Пентагон готовий мобілізувати війська дійсної служби, якщо насильство триватиме. Морські піхотинці в таборі Пендлтон перебувають у стані підвищеної готовності.

Юридичний аспект та історичний контекст

Згідно з інформацією, Трамп став першим президентом з 1965 року, який розгорнув Національну гвардію без запиту губернатора штату. Тоді Ліндон Джонсон направив війська до Алабами для захисту учасників маршу за громадянські права.

Директива Трампа передбачає, що війська виконуватимуть заходи для захисту федерального персоналу та майна. Зазвичай губернатор контролює Нацгвардію свого штату, але федеральний закон дозволяє президенту взяти її під контроль за певних обставин.

Трамп послався на статут, який дозволяє застосувати Нацгвардію у випадках загрози вторгнення, повстання або нездатності президента забезпечити виконання законів регулярними військами. Проте він не посилався на Закон про повстання.

Передумови протестів у Лос-Анджелесі

Протести розпочалися 6 червня після арешту понад 118 іноземців співробітниками імміграційної служби за порушення імміграційного законодавства. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, на протестах було близько 1000 учасників, які оточили будівлю федеральних правоохоронців і нападали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті відбулися нові зіткнення біля магазину Home Depot, де поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

Під час протестів було заарештовано профспілкового лідера за перешкоджання роботі правоохоронців.

Згідно з переписом, у Каліфорнії значна частина населення складається з латиноамериканців та іммігрантів.

Розгортання Нацгвардії

Адміністрація Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для захисту співробітників ICE та інших федеральних органів під час протестів. Війська будуть розгорнуті на 60 днів, остаточне рішення щодо їх перебування прийматиме міністр оборони США.