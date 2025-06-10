Каліфорнія подала позов проти Трампа через розгортання військових у Лос-Анджелесі

Про це пише Reuters.

9 червня Каліфорнія подала позов до суду проти адміністрації Дональда Трампа, вимагаючи зупинити незаконне розгортання військових у Лос-Анджелесі, яке було ініційоване для придушення протестів. Штат також вимагає повернути Національну гвардію під контроль губернатора Ґевіна Ньюсома. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

У позові йдеться про те, що розгортання військових без згоди губернатора є порушенням федерального законодавства та 10-ї поправки до Конституції США, яка захищає права штатів. Каліфорнія стверджує, що не було жодних підстав для такого кроку, оскільки не існувало ні повстання, ні вторгнення, ні інших обставин, які б ускладнювали виконання федеральних законів.

Крім того, у позові зазначається, що Трамп не узгодив розгортання Національної гвардії з губернатором Ньюсомом, що суперечить вимозі, згідно з якою накази про розгортання мають видаватися через губернаторів штатів.

Каліфорнія просить суд визнати президентський наказ незаконним і видати заборону на його виконання.

“Президент силоміць скасовує владу губернатора та мера і використовує військових як політичну зброю. Цей безпрецедентний крок загрожує перетворити напружену ситуацію на національну кризу. З моменту заснування нашої країни американський народ чітко заявив: ми не хочемо, щоб військові здійснювали правоохоронні дії на території США.” – сенатор Джек Рід

Згідно з інформацією Reuters та CNN, для реагування на протести в Лос-Анджелесі з американської бази в Каліфорнії було мобілізовано понад 700 морських піхотинців. Вони мають приєднатися до військовослужбовців Національної гвардії, яких президент Трамп активував без згоди губернатора та мера міста.

Президент Трамп, коментуючи розгортання Національної гвардії, назвав це “чудовим рішенням” і зазначив, що в іншому випадку місто могло б “повністю знищитися”.

Передумови протестів у Лос-Анджелесі

Протести розпочалися ввечері 6 червня після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників заворушень. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті, неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки, спалахнули нові зіткнення. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією Associated Press, під час протестів було заарештовано профспілкового лідера, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, у Каліфорнії значна частина мешканців – латиноамериканці та люди іноземного походження.

Адміністрація Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Національної гвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших федеральних служб, які виконують завдання під час протестів. Військові будуть розгорнуті на 60 днів, остаточне рішення щодо цього залишається за міністром оборони США.