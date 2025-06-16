Канада оголосить новий пакет допомоги Україні на саміті G7

Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела

На саміті “Групи семи” (G7) премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосить про новий пакет допомоги для України. Цю інформацію підтвердили поінформовані джерела.

Канада вже виділила 2 мільярди канадських доларів (близько 1,5 мільярда доларів США) на військову підтримку України та зміцнення оборонних партнерств.

“Уряд завтра розкриє, яка частина з цієї суми піде на допомогу Україні і у якій формі.” – CBC News

17 червня запланована двостороння зустріч між Марком Карні та Президентом України Володимиром Зеленським. Також відбудеться робочий сніданок на тему “Сильна та суверенна Україна”, до якого запрошені всі лідери, присутні на саміті.

Крім того, перед початком саміту G7 Президент США Дональд Трамп висловив думку, що виключення Росії з G8 було помилковим кроком.