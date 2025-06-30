Канада надала Україні 1,7 млрд доларів із заморожених активів Росії

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Канада надала Україні транш у розмірі майже 1,7 мільярда доларів США (2,3 мільярда канадських доларів) в рамках ініціативи ERA. Ці кошти отримані з доходів від заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з початку року, враховуючи останній транш, до українського бюджету надійшло близько 17,6 мільярда доларів, отриманих від знерухомлених активів РФ.

“Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому.” – Денис Шмигаль

Ініціатива ERA та заморожені активи РФ стали відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За кордоном виявлено заморожені активи Банку Росії на суму близько 280 мільярдів євро, з яких понад дві третини знаходяться в Європейському Союзі.

Бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, і у 2023 році заробила на них приблизно 4,4 мільярда євро, згідно з фінансовим звітом Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Однак США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю погасити активами в ЄС, оскільки термін санкцій Євросоюзу проти Росії спливає.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, поки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024 року лідери країн “Групи семи” (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня 2024 року США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка також буде погашена за рахунок заморожених активів РФ. Євросоюз надасть до 35 мільярдів, а Велика Британія виділить майже 3 мільярди через механізм G7.