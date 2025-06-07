Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до 2026 року

Про це повідомила Міністерство економіки України
Канада вирішила продовжити безмитний імпорт українських товарів ще на один рік. Це означає, що українські виробники зможуть продовжувати реалізовувати свою продукцію на канадському ринку без необхідності сплачувати мита. Про це повідомила Юлія Свириденко, перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України.
Вона зазначила, що таке рішення стане важливим кроком для підтримки українського бізнесу в умовах війни.
“Це зміцнює наш експорт, допомагає зберігати робочі місця та підтримує економіку в складні часи.”
Безмитний режим буде діяти до 9 червня 2026 року, що надає українським підприємствам додаткові можливості для розвитку.
“Канада підтвердила свою підтримку справедливого і тривалого миру в Україні шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Сьогоднішнє рішення підкреслює цю підтримку, сприяючи економічній стійкості України.”
Міністерство економіки України нагадало, що безмитний режим для українських товарів був запроваджений у червні 2022 року. З того часу Україна змогла експортувати продукції на суму понад 35 мільйонів доларів, а канадські компанії заощадили 8,5 мільйона доларів на митах.
У 2024 році загальний обсяг експорту з України до Канади досяг 152 мільйонів доларів. Від початку повномасштабної війни з Росією Канада надала Україні більше 8 мільярдів доларів допомоги, що свідчить про її стійку підтримку.
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