Канада вводить тарифні квоти на імпорт сталі у 2025 році

Про це йдеться на сайті уряду Канади
Канада нещодавно оголосила про введення нових тарифних квот на імпорт сталі з країн, які не мають угод про вільну торгівлю. Ці зміни набрали чинності 27 червня 2025 року, що стало важливим кроком для стабілізації внутрішнього ринку сталі.
Основною метою цих заходів є запобігання перенаправленню дешевої сталі з інших країн до Канади. Уряд обіцяє, що нові правила не завдадуть значної шкоди канадським імпортерам та виробникам, які використовують сталь у своєму виробництві.
Квоти будуть застосовуватися до п’яти категорій сталевої продукції: плоский прокат, довгомірна продукція, труби та трубна продукція, напівфабрикати, а також нержавіюча сталь. У разі перевищення імпорту за встановленими лімітами з країн без угод про вільну торгівлю, на продукцію буде накладено 50% додаткове мито.
Дозволи на безмитний імпорт у межах квот видаватиме Міністерство глобальних справ Канади. Якщо імпорт відбуватиметься без відповідної ліцензії, Канадське агентство прикордонної служби стягуватиме 50% мито.
Обсяги квот розраховані на основі імпорту за 2024 рік і будуть розподілятися поквартально. Крім того, для кожної країни встановлені ліміти, щоб уникнути домінування одного експортера на ринку.
Уряд планує провести перегляд нових заходів через 30 днів після їх впровадження, а надалі здійснюватиме регулярний моніторинг. Контроль за виконанням нових правил здійснюватиме спільна робоча група, до складу якої увійдуть представники уряду та сталеливарної галузі.
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