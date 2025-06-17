Канада не підтримала спільну заяву G7 щодо України через позицію США

Про даними агентства Reuters з посиланням канадського чиновника”>Reuters

Канада вирішила не підтримувати ініціативу щодо ухвалення спільної заяви країн G7 на захист України, що стало наслідком позиції Сполучених Штатів. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters, посилаючись на джерела в канадському уряді.

Згідно з даними, президент України Володимир Зеленський залишить саміт G7 у вівторок без спільної заяви від учасників та без запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

“Країни G7 не змогли дійти єдності щодо війни в Україні після того, як Трамп висловив підтримку очільнику Росії Володимиру Путіну й покинув саміт на день раніше, аби з Вашингтона реагувати на ескалацію між Ізраїлем та Іраном.” – Reuters

Канадський чиновник зазначив, що відмова від ухвалення сильної заяви G7 про війну в Україні стала результатом опору з боку США, що ускладнило досягнення консенсусу серед країн-учасниць.