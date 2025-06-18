Канада не підтримала заяву G7 щодо України через позицію США

Про це агентство Reuters з посиланням на канадського чиновника.

Канада вирішила не підтримувати спільну заяву країн G7 на захист України через позицію Сполучених Штатів. Цю інформацію підтвердив канадський чиновник, про що повідомляє агентство Reuters.

Згідно з даними, президент Володимир Зеленський залишить саміт G7 у вівторок без спільної заяви від учасників та без запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Джерела підтвердили, що Зеленський скоротив свою програму візиту до Канади і повертається до України.

У повідомленні йдеться:

“Країни G7 не змогли дійти згоди щодо війни в Україні після того, як Трамп висловив підтримку російському лідеру Володимиру Путіну та залишив саміт на день раніше, щоб реагувати на ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном.” – Reuters

Канадський урядовець зазначив, що відмова від спільної заяви G7 про війну в Україні стала наслідком опору з боку США.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні 2 мільярдів канадських доларів (приблизно 1,47 мільярда доларів США) нової військової допомоги, а також про запровадження нових фінансових санкцій проти Росії.

Карні підкреслив, що під час вечері в гірському курорті Кенанаскіс, перед від’їздом Трампа, лідери G7 акцентували на необхідності тиску на Росію для початку серйозних мирних переговорів.

Зеленський зазначив, що висловив лідерам G7:

“Дипломатія перебуває у стані кризи.” – Володимир Зеленський

і закликав їх продовжувати спонукати Трампа

“використовувати свій реальний вплив, щоб зупинити війну.” – Володимир Зеленський

Один з європейських чиновників зазначив, що лідери G7 підкреслювали Трампу свою жорстку позицію щодо Росії, і він, за їхніми словами, виглядав враженим, хоча загалом не був налаштований підтримувати санкції.

Три європейські дипломати повідомили, що чули від Трампа сигнали про готовність посилити тиск на Путіна та розглянути законопроєкт Сенату США від сенатора Ліндсі Грема, але конкретних обіцянок він не дав.