Канада скасувала податок на цифрові послуги та відновила переговори зі США

Про це уряд Канади

29 червня, у неділю, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про відновлення торгівельних переговорів зі Сполученими Штатами. Це стало можливим після того, як Канада вирішила скасувати свій план оподаткування американських технологічних компаній. Відповідну інформацію оприлюднив уряд Канади.

У своїй заяві прем’єр зазначив:

“Канада скасує податок на цифрові послуги в очікуванні взаємовигідної всеохоплюючої торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Відповідно до цих дій, прем’єр-міністр Карні та президент Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року.”

Термін завершення переговорів був визначений під час саміту лідерів G7, що проходив у Кананаскісі. Карні підкреслив, що Канада готова витратити необхідний час для досягнення угоди.

Прем’єр також акцентував увагу на важливості нових економічних та безпекових відносин:

“У наших переговорах щодо нових економічних та безпекових відносин між Канадою та Сполученими Штатами новий уряд Канади завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої ​​угоди в найкращі інтереси канадських працівників та бізнесу.” – Марк Карні

Згідно з новими рішеннями, стягнення податку на цифрові послуги буде призупинено з 30 червня 2025 року. Міністр фінансів Канади незабаром представить законопроєкт про скасування відповідного закону.

Податок на цифрові послуги був введений у 2020 році з метою оподаткування доходів технологічних компаній, які працюють у Канаді та отримують прибуток від канадських користувачів. Однак, в рамках міжнародних переговорів, зокрема зі США, уряд Канади вирішив відмовитися від цього податку, щоб уникнути податкової нерівності.

Нагадаємо, що 27 червня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення всіх торгівельних переговорів з Канадою через введення податку на цифрові послуги, який був спрямований проти американських ІТ-компаній.