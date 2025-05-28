Канада приєднається до європейського оборонного плану ReArm Europe у 2025 році

Як повідомляє в ефірі програми “Влада та політика” на телеканалі CBC

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про плани країни приєднатися до європейського оборонного плану, відомого як ReArm Europe, до 1 липня. Цю інформацію він озвучив під час програми “Влада та політика” на телеканалі CBC, коментуючи урядову промову.

Ініціатива ReArm Europe передбачає значні інвестиції з боку країн ЄС у сферу оборони протягом наступних п’яти років. Канада вже веде активні переговори з Євросоюзом щодо свого долучення до цього плану, сподіваючись на конкретні результати до Дня Канади, який відзначається 1 липня.

Карні зазначив, що наразі 75 центів з кожного долара, витраченого на оборону, йдуть до Сполучених Штатів, що він вважає неефективним використанням ресурсів.

У відповідь на заяви Карні, президент США Дональд Трамп у своєму дописі на платформі Truth Social повідомив, що його адміністрація веде переговори з Канадою про можливість приєднання до американської системи протиракетної оборони “Золотий купол”. Трамп зазначив, що ця система обійдеться Канаді у 61 мільярд доларів, якщо вона залишиться незалежною, але натякнув, що в разі приєднання до США витрати можуть бути нульовими.

Проте після зустрічі з Трампом, Марк Карні спростував можливість приєднання до США, підкресливши важливість збереження незалежності Канади.

27 травня 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення про запуск інструменту Security Action for Europe (SAFE) на суму 150 мільярдів євро, який сприятиме спільним оборонним закупівлям та підтримці України. Основною метою програми є зміцнення обороноздатності Європи, усунення критичних прогалин у спроможностях та збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

SAFE є першим етапом оборонного плану Єврокомісії ReArm Europe/Readiness 2030, загальний обсяг якого може перевищити 800 мільярдів євро. Запуск цього інструменту заплановано на 29 травня 2025 року, наступного дня після публікації регламенту в Офіційному журналі ЄС.

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створення SAFE, який передбачає спільні запозичення та надання кредитів державам-членам ЄС і партнерам, зокрема Україні, для зміцнення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду, до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства.

21 травня 2025 року країни ЄС офіційно затвердили створення фінансового інструменту SAFE. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав це рішення “важливим кроком до сильнішої Європи” та підкреслив, що воно є виконанням зобов’язань, взятих лідерами ЄС під час саміту в березні 2025 року.