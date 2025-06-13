Сенат Канади засудив викрадення українських дітей Росією

Про це йдеться у повідомленні на сторінці сенатора на сайті Сенату Канади

Сенат Канади прийняв резолюцію, яка рішуче засуджує всі російські агресії та втручання, що стосуються українських дітей. Цей документ ініціював сенатор Стен Кучер, про що повідомляється на офіційному сайті Сенату.

У резолюції підкреслюється засудження дій Російської Федерації, які порушують права українських дітей. Сенат закликає країни, що входять до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, активізувати свої зусилля для їх захисту, повернення, репатріації та реабілітації.

“Сенат Канади засуджує всі напади та втручання РФ в життя українських дітей і закликає всі держави, що входять до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, суттєво активізувати свої зусилля щодо захисту українських дітей від російської агресії та активізувати свої зусилля щодо повернення, репатріації та реабілітації українських дітей, викрадених Росією.”

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Канада разом з Україною є співголовою коаліції за повернення українських дітей і високо цінує лідерську позицію канадських партнерів.

“Ухвалення цієї резолюції – важливий політичний сигнал, що підкреслює: світ не закриває очі на злочини Росії та стоїть на боці справедливості. Дякую Сенату Канади та окремо сенатору Стену Кучеру за ініціювання резолюції. Українські діти мають право на своє дитинство вдома, в Україні. І ми не зупинимося, поки не повернемо кожного та кожну з них.” – Андрій Єрмак

Викрадення українських дітей Росією: актуальна інформація

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що на кінець березня 2023 року українська влада має дані про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак точний підрахунок ускладнюється через триваючу окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН, на якому намагалися легітимізувати викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує прозорого механізму повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.