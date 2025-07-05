Вибух автомобіля в Одесі 5 липня: постраждалий госпіталізований, СБУ відкрила справу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

5 липня вранці в Київському районі Одеси, на вулиці Варненській, стався вибух автомобіля, внаслідок якого постраждав місцевий мешканець, якого терміново госпіталізували. Очевидці події поділилися своїми враженнями про інцидент.

Ігор, який проживає неподалік, розповів, що спочатку вирішив, що це могла бути атака з боку Росії, оскільки повітряної тривоги не було:

“Я тут живу давно, на першому поверсі, поруч. Зайшов у спальню і почув сильний вибух. Дивлюся, тривоги не було, перевірив телефон – в Одесі все спокійно. Подумав, що це могла бути підстанція. Вийшов подивитися, а там дим. Машина сусіда біля гаража, людей багато, уламки. Сусід допомагав постраждалому відкрити двері, бо вони були заблоковані. Приїхала швидка.”

Ігор зазначив, що вибух стався близько дев’ятої години ранку. Він не знає, ким працював постраждалий, але повідомив, що в сусідніх будинках пошкоджені вікна.

“Людей було багато, всі допомагали, воду несли. Але сказали, що вода не потрібна, бо щось з легенями. Чекали швидку, вона приїхала і забрала постраждалого, людина жива… Він був у шоковому стані. На одній нозі дострибав до нош, і його забрали,” – додав Ігор.

Володимир, сусід постраждалого, дізнався про вибух від дружини:

“Дружина подзвонила і сказала, що у нас щось сталося. Спочатку думали, що це приліт, а виявилося, що підрив автомобіля… Дуже хороший молодий хлопець, добрий. Слава Богу, що з ним не було дитини. Він щодня гуляє з дитиною. Ким працює, не знаю.”

Служба безпеки України кваліфікувала вибух як спробу теракту та відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України.