Вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує спробу теракту

Як повідомили в управлінні СБУ в Одеській області, дивіться деталі на офіційному телеграм-каналі СБУ в Одеській області
У Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що змусило Службу безпеки України розпочати кримінальне провадження. Цей інцидент кваліфікують як спробу теракту.
5 липня управління СБУ в Одеській області підтвердило цю інформацію.
Вибух стався вранці на вулиці Варненській. Внаслідок події постраждав чоловік, який знаходився в автомобілі марки Opel. Наразі йому надається необхідна медична допомога.
На місці події працює слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки. Спільно з Національною поліцією, співробітники СБУ здійснюють комплекс заходів для з’ясування всіх обставин вибуху та виявлення осіб, причетних до цього інциденту.
Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, що стосується терористичних актів. Подальші деталі обіцяють оприлюднити пізніше.
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