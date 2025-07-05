Вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує спробу теракту

Як повідомили в управлінні СБУ в Одеській області, дивіться деталі на офіційному телеграм-каналі СБУ в Одеській області

У Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що змусило Службу безпеки України розпочати кримінальне провадження. Цей інцидент кваліфікують як спробу теракту.

5 липня управління СБУ в Одеській області підтвердило цю інформацію.

Вибух стався вранці на вулиці Варненській. Внаслідок події постраждав чоловік, який знаходився в автомобілі марки Opel. Наразі йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки. Спільно з Національною поліцією, співробітники СБУ здійснюють комплекс заходів для з’ясування всіх обставин вибуху та виявлення осіб, причетних до цього інциденту.

Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, що стосується терористичних актів. Подальші деталі обіцяють оприлюднити пізніше.