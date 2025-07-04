Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки МО України

4 липня 2025 року на околицях тимчасово окупованого Стрілкового в Херсонській області стався вибух автомобіля Chevrolet Aveo. У момент інциденту в машині перебували троє операторів російського центру спецпризначення безпілотних систем “Барс-сармат”.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України через Telegram.

Згідно з інформацією, всі троє окупантів, включаючи старшого групи, загинули внаслідок вибуху.

Центр “Барс-сармат” складається з кількох загонів, а ліквідовані військові належали до групи “Барс-1”, яка базується в окупованому Генічеську.

За даними ГУР, центр “Барс-сармат” був створений у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на тестуванні та бойовому використанні новітніх роботизованих і електронних систем, включаючи безпілотні літальні апарати, робототехнічні комплекси, а також системи радіоелектронної розвідки та боротьби.

Командує цим підрозділом колишній керівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін.

Раніше 34 окрема бригада берегової оборони морської піхоти ВМС ЗСУ повідомила про проведення акції на лівобережжі Херсонської області в День Конституції України.