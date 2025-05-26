Наїзд автомобіля на пішоходів у Ліверпулі під час футбольного параду 2025

Як повідомляє медіа ВВС

26 травня 2025 року в Ліверпулі, Великобританія, стався тривожний інцидент, коли автомобіль в’їхав у натовп пішоходів. Це сталося на перетині вулиць Вотер-стріт і Дейл-стріт, в самому центрі міста. Водія затримали на місці події, повідомляють місцеві новини.

На даний момент немає офіційних даних про кількість постраждалих або загиблих. На місце події терміново прибули медики та поліцейські, які огородили територію навколо місця наїзду для забезпечення безпеки.

Північно-Західна повітряна швидка допомога приземлилася безпосередньо на місці інциденту. За інформацією журналістів, медики евакуювали щонайменше трьох осіб, які отримали травми. Фахівці екстреної допомоги активно оцінюють ситуацію та співпрацюють з іншими службами для надання допомоги постраждалим.

Поліція Мерсісайду повідомила, що сигнал про зіткнення автомобіля з пішоходами надійшов близько 18:00 за місцевим часом. В цей час у місті проходив масовий парад фанатів футбольного клубу «Ліверпуль», що могло вплинути на кількість людей на вулицях.

Розслідування інциденту триває, і деталі події уточнюються. Служби екстреної допомоги та правоохоронці продовжують працювати на місці, щоб забезпечити безпеку та надати необхідну допомогу.