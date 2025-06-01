Вантажне судно Meshka сіло на мілину у протоці Ересунн

Про це повідомила прессекретарка берегової охорони Швеції Пернілла Йоханссон, передає Sweden Herald

31 травня у шведській протоці Ересунн вантажне судно Meshka, що має панамський прапор і прямувало до Росії, сіло на мілину. Про це повідомила прессекретарка берегової охорони Швеції Пернілла Йоханссон, згідно з інформацією, опублікованою в Sweden Herald.

“Ми проводимо попереднє розслідування за фактом недбалості під час морських перевезень. Підозрюють одну особу.” – Пернілла Йоханссон, прессекретарка берегової охорони Швеції

Деталі щодо ролі підозрюваного в екіпажі судна не були розкриті. Весь екіпаж, що складається з 24 осіб, залишається на борту, і жодного з них не затримали.

Згідно з інформацією Берегової охорони, балкер не мав вантажу, але нещодавно заходив на заправку, і на борту знаходиться 938 тонн нафти. Водолази, які працювали пізно ввечері в суботу, підтвердили, що витоків у корпусі судна не виявлено.

Варто зазначити, що глибина води в місці аварії становить три метри, тоді як осадка судна досягає семи метрів.