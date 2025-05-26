Затоплення вантажного судна біля Індії: рятують українських моряків

Про це повідомляє індійське видання India Shipping News.

Недалеко від узбережжя Індії сталося затоплення вантажного судна, що належить Ліберії, внаслідок сильних повеней. На борту перебувало 24 члени екіпажу, серед яких є українці. Цю інформацію підтвердило індійське видання India Shipping News.

Згідно з даними, на судні було 640 контейнерів, з яких 13 містили небезпечні вантажі, а 12 – карбід кальцію. Ця речовина, потрапляючи у воду, може викликати утворення горючого газу, що підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій. На даний момент немає повідомлень про розлив нафтопродуктів.

Інцидент стався ввечері 24 травня, коли судно почало тонути. Військово-морські сили Індії та рятувальні служби швидко відреагували на сигнал лиха і розпочали рятувальну операцію для порятунку екіпажу.

25 травня судно перекинулося у воді. В результаті рятувальної операції вдалося врятувати 21 члена екіпажу, а ще трьох – після того, як судно почало нахилятися.

Міністерство закордонних справ України наразі перевіряє інформацію про українців, які були на борту судна, і надасть коментарі з цього приводу пізніше.