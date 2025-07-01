Карлос Алькарас переміг Фабіо Фоньїні у першому колі Вімблдону-2025

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Іспанський тенісист Карлос Алькарас розпочав свій захист титулу на Вімблдоні з вражаючої перемоги над колишньою дев’ятою ракеткою світу Фабіо Фоньїні. Цей напружений поєдинок тривав 4 години 27 хвилин і завершився з рахунком 3:2 за сетами.

У першому колі другого Грендслему сезону на трав’яному покритті Алькарас, який займає другу позицію у світовому рейтингу та є чинним чемпіоном Вімблдону, зустрівся з 38-річним італійцем Фоньїні. Це була їхня третя зустріч, іспанець виграв усі попередні дві, остання з яких відбулася у лютому 2023 року на турнірі ATP у Ріо-де-Жанейро.

Матч розпочався в рівній боротьбі: перший сет Алькарас виграв з рахунком 7:5, зробивши вирішальний брейк у 11-му геймі. У другому сеті Фоньїні здобув перемогу на тайбрейку 7:5, зрівнявши рахунок. Третій сет знову залишився за іспанцем (7:5), а четвертий виграв італієць, який закрив його з рахунком 6:2, вигравши п’ять геймів поспіль.

Перед початком п’ятого сету матч було тимчасово призупинено через погіршення стану здоров’я одного з глядачів через спеку – температура на центральному корті сягала 32 градусів. У вирішальній партії Алькарас домінував, завершивши поєдинок з рахунком 6:1 і здобувши путівку до другого кола.

Цей матч став найдовшим у першому колі Вімблону-2025. Після гри Алькарас поділився своїми враженнями:

“Грати в таку спеку дуже важко, і ще важче, коли ти граєш довгі матчі. Частину матчу ти можеш відчувати себе трохи пригніченим через те, що сонце постійно палить.” – Карлос Алькарас

“Я зробив все, що міг, але я можу бути кращим. Мені потрібно покращити свою гру в наступному раунді.” – Карлос Алькарас

Перемога над Фоньїні стала для Алькараса 19-ю поспіль у всіх турнірах. Востаннє він програвав 20 квітня, після чого виграв Ролан Гаррос, Мастерс у Римі та інші змагання. На Вімблдоні іспанець здобув вже 15-ту перемогу поспіль, не програючи в перших раундах Грендслемів – 18 перемог поспіль. Цей показник дозволив йому повторити рекорд таких легенд тенісу, як Артур Еш, Бйорн Борг і Рафаель Надаль.

Крім того, Алькарас досягнув 30-ї перемоги на трав’яних турнірах ATP, перевершивши Рода Лейвера і Тоні Роша, які досягли цієї позначки за 34 матчі.

У другому колі Карлос зустрінеться з британцем Олівером Тарветом, який пройшов кваліфікацію і наразі займає 733-тє місце у світовому рейтингу.

Фабіо Фоньїні, який оголосив про завершення кар’єри наприкінці сезону, поділився своїми емоціями після матчу:

“Я був дуже емоційний, плакав у роздягальні. Я не очікував зіграти проти [Алькараса] п’ять сетів.” – Фабіо Фоньїні

“Прибув сюди без жодних очікувань. Від початку року, після травми, я грав дуже погано. Не виграв багато матчів. Неможливо зіграти на цьому корті краще проти великого чемпіона, до якого я маю багато поваги.” – Фабіо Фоньїні

Алькарас також висловив повагу до італійця: