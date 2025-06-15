Врятували кішку після трьох діб під завалами в Харкові

Як повідомляє Ситуаційний центр міста Харкова в Telegram

15 червня рятувальники виявили кішку, яка провела три доби під завалами після російських атак на Харків 12 червня. Інформацію про тварину отримали о 13:00, повідомили в міській раді.

Фахівці, використовуючи спеціальне обладнання, розібрали частину завалів і стелажів, щоб витягнути кошеня. Кішка, на ім’я Маруся, приблизно року, належить Поліні Яненко.

“В неї дуже обгоріли вуха, дуже сильно. Зараз будемо стежити. І, можливо, дівчина пластичну операцію на вушках робити. Мордочка, шерсть на мордочці й також на вушках обгоріла. І вуса. А так, кісточки, на всьому тілі більше немає ран. Вона в шоці. Вона зараз от лежить на мені й навіть не рухається. У неї стрес.” – Поліна Яненко

Кішку вдалося знайти завдяки тому, що сусіди почули її нявчання. До цього моменту Маруся не подавала звуків. За словами Яненко, під час вибуху вона була на першому поверсі магазину, де жила. Рятувальники сподівалися, що вона втекла через вибиті вікна.

«Сподівалися, що вона просто вибігла, втекла. Там були дуже великі вікна і їх після вибуху, після влучання, вибило. І полум’я спершу було на другому поверсі, а вона була на першому. Після того і ми, і сусіди були на місці, але її там не відшукали. Вона жодних звуків не подавала. Сьогодні сусіди зателефонували, там потрібно було з комунікаціями їм щось вирішити. Вони були поруч, почули, як вона нявкає», – розповіла власниця.

Через стрес або втрату свідомості кішка була засипана завалами, і рятувальникам довелося довго працювати, щоб дістатися до неї. Вони власноруч розбирали цеглу та обладнання.

Врятовану Марусю доставили до клініки “Порятунок тварин. Харків”, де їй надають необхідну допомогу. За словами власниці, кішка жила у магазині, її знайшли кошеням неподалік.

“Вона жила в магазині у нас. Ми інколи забирали її додому. Але, переважно, вона там була. Вона в нас була господарка маленька. Тому у всіх найперше питання було після того, як це страхіття у нас сталося з будинком, з магазином, з будівлею, то у всіх перше питання було: де наша Маруся?” – Поліна Яненко

12 червня вночі у Харкові зафіксували 12 ударів російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що влучання сталися у Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах. Один із “шахедів” влучив у другий поверх магазину, де жила Маруся. На першому поверсі продавали продукти, а на другому розташовувалися квартири, які в ніч удару були порожніми, розповіла директорка магазину Світлана Лихобаба, яка працювала там 29 років.

На одній зі стін магазину був стінопис на тему космосу та космонавтів. Після вибуху стіни потріскали, а збитки оцінюють у сотні тисяч гривень, не враховуючи вартість приміщення та товарів.

Удари завдали шкоди житловій зоні, фітнес-клубу та закладам освіти, спричинивши пожежі. Медична допомога знадобилася 18 людям.