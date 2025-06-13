Відомі особистості закликають повернути викрадених українських дітей

Відкритого листа опублікувала газета The Wall Street Journal

Відомі особистості з різних сфер, включаючи кіно, музику та спорт, об’єдналися, підписавши відкритий лист, в якому закликають міжнародну спільноту вжити заходів для повернення всіх українських дітей, викрадених Росією. Цей лист був опублікований у газеті The Wall Street Journal.

Серед підписантів можна знайти таких відомих людей, як режисерка Марина Абрамович, акторка Шарлотта Генсбур, письменник Бернар-Анрі Леві, правозахисниця Олександра Матвійчук, актор Шон Пенн, письменник Салман Рушді, співак Стінг, тенісистка Еліна Світоліна та голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

У листі зазначається, що з 24 лютого 2022 року тисячі українських дітей були насильно вивезені з їхніх домівок у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

“Вони не загинули у війні. Їх забрала окупаційна армія, відірвала від їхніх сімей, шкіл, мови, самого їхнього життя, яким вони його знали.” – Автори листа

В Україні була започаткована ініціатива “Bring Kids Back UA”, яка, у співпраці з міжнародними партнерами та громадянським суспільством, має на меті знайти викрадених дітей, повернути їх додому та підтримати їх реінтеграцію.

Автори листа підкреслюють, що Україна стикається не лише з гуманітарною кризою, а й з цілеспрямованою кампанією, що має на меті знищення ідентичності цілого покоління та перерізання всіх шляхів назад.

Згідно з даними незалежних слідчих, дітей, які були незаконно депортовані до Росії, часто розміщують у незнайомих сім’ях, закритих установах або таборах військового типу.

“Це не безпечні притулки. Це місця перевиховання та тиску, де дітей ізолюють, позбавляють будь-чого, а в деяких випадках ледве годують. Деяким кажуть забути свої імена. Деяким кажуть, що України ніколи не існувало. Після того, як дитину змушують відмовитися від своєї української ідентичності, навчають ненависті до України та записують до воєнізованих структур для підготовки до військової служби, а потім відправляють на передову.” – Автори листа

Автори порівнюють ці табори з таборами ІДІЛ, де викрадених дітей перетворювали на “маленьких левів халіфату”:

“Викрадачі перетворюють українських дітей на дітей-солдатів у лавах російської армії.” – Автори листа

Доля більшості цих дітей залишається невідомою, але ця русифікація української молоді є частиною кампанії Путіна, спрямованої на знищення України як нації та одним із його внесків у світову історію ганьби.

У листі підкреслюється, що цей акт є не лише порушенням міжнародного права, а й

“образою людства”. – Автори листа

Підписанти висловлюють свою відданість підтримці України та виступають проти цієї жахливої практики.

Вони закликають усіх долучитися до пошуку, ідентифікації та повернення кожної викраденої дитини, вважаючи це абсолютною передумовою для справедливого та тривалого миру.

“Ми просимо вас діяти не як дипломати, посадовці, а як люди. Як батьки. Як люди, які розуміють, що означає втратити кохану людину, і що означає ніколи її не повернути. Будьмо єдині, незалежно від національності, професії чи ідеології. Скажімо це разом, чітко та без вагань: Діти не підлягають обговоренню. Поверніть їх. Зараз же.” – Автори листа

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував посилання на лист і закликав небайдужих приєднуватися до його підписання.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що станом на кінець березня 2023 року українській владі відомо про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак точний підрахунок ускладнений через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу ООН щодо нібито правових підстав викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі Генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує прозорого механізму повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.