Сенат Конгресу США не встиг проголосувати за бюджет у крайні терміни, проте щодо нього є згода і голосування з успішним результатом має відбутися у ранні години суботи.

Про це повідомляє Reuters

Пізно увечері 22 березня лідер більшості у Сенаті Чак Шумер після тривалих переговорів між демократами і республіканцями оголосив, що між партіями є згода щодо ухвалення бюджету обсягом 1,2 трлн доларів, що розрахований до кінця вересня цього року.

Проте палата не встигла затвердити бюджет до опівночі, коли формально закінчилося схвалене раніше тимчасове фінансування на роботу уряду.

Перед тим п’ятницю проєкт підтримали у Палаті представників.

Якщо голосування в ранні години суботи буде успішним, як і очікують, ухвалений бюджет піде на підпис до президента Джо Байдена.

Офіс з управління і бюджету Білого дому оголосив, що федеральні відомства не призупинятимуть роботу через відсутність фінансування, з огляду на впевненість у тому, що Сенат зможе затвердити повноцінний бюджет на дві третини урядових програм до кінця фінансового року, який у США завершується 30 вересня.

Раніше цього місяця Конгрес затвердив фінансування на одну третину усіх програм.