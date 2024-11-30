У суботу, 30 листопада, Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) припинила дію угоди про співпрацю з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Swissinfo.

Зазначається, що припинення співпраці є реакцією на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

На цей час з російськими НДІ пов’язані приблизно 350 вчених, які раніше так чи інакше співпрацювали з CERN, хоча більшість з них навіть не проживало в самій Женеві.

Рішення країн-учасниць Організації припинити кооперацію з Мінськом та Москвою торкнеться насамперед співпраці з російськими науковими інститутами. При цьому відносини з російськими вченими, які працюють за іншими угодами з CERN, будуть продовжені.

У CERN зауважили, що відсутність вчених із Росії буде «відчутною», проте організація зможе компенсувати цю втрату. Росія ніколи не була країною-учасницею, маючи лише особливий статус держави-спостерігача, не робила внеску до річного бюджету CERN і не мала права голосу. Кількість учених із Білорусі також була невеликою.

Нагадаємо, що CERN є найбільшим у світі центром фундаментальних досліджень у галузі фізики елементарних частинок. Тут проводяться дослідження структури матерії із використанням Великого адронного колайдера. CERN також є місцем народження інтернету (World Wide Web).