Благодійний забіг пам'яті Олексія Чубашева у Києві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На ВДНГ у Києві відбувся благодійний забіг, присвячений пам’яті військового журналіста, майора ГУР Олексія Чубашева. Цей захід, що отримав назву “Забіг імені Рекрута”, зібрав численних учасників, серед яких був і Етібар, громадянин Азербайджану, який присвятив свій 10-кілометровий забіг пам’яті батька дружини, що загинув на війні.

“Це доволі важко, але треба терпіти. Складно бігти в лісі, багато поворотів, це трохи збиває темп. Хотів пробігти краще, але мій рекорд ще попереду.” – Етібар

Інший учасник, Євген, також поділився своїми думками:

“Ми бігли, щоб зібрати гроші для ЗСУ. У мене є друзі, які загинули на війні, тому присвячую цей забіг їм.” – Євген

Цей забіг проводиться вже вчетверте, щоб вшанувати пам’ять Олексія Чубашева та інших загиблих військових.

Співорганізатор заходу, військовий Дмитро Черницький, розповів про мету збору коштів:

“Збираємо кошти на дрони для іноземного легіону ГУР МО, в якому він служив. Вже зібрали майже 2 млн грн. Це на 600 тисяч більше, ніж минулого року. Цьогоріч зареєструвались 2245 учасників офлайн, ще кількасот долучились онлайн.” – Дмитро Черницький

Програма заходу включала забіги на 5 та 10 кілометрів, а також символічний забіг на 100 метрів для військових, які проходять реабілітацію після поранень.

Що відомо про Олексія Чубашева

Олексій Чубашев був автором програми “Рекрут UA”, колишнім керівником “Армії FM” та Військового телебачення України. Він народився у місті Пологи на Запоріжжі і за освітою був військовим журналістом.

З 2015 року служив у ЗСУ та працював у Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України. У грудні 2019 року став в.о. керівника цієї студії, а в лютому 2021 року звільнився у запас, займаючись власними проєктами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до міжнародного легіону ГУР. На жаль, 10 червня 2022 року він загинув у боях під Сєвєродонецьком, залишивши дружину та двох дітей.