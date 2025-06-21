Благодійний забіг у Києві на підтримку ветеранів війни

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Києві, 21 червня, завершився забіг, що стартував у Гаазі (Нідерланди) на підтримку ветеранів російсько-української війни. Протягом трьох тижнів нідерландські та українські бігуни подолали 2600 кілометрів і зібрали близько 130 тисяч євро для реабілітації українських військових.
1 червня четверо нідерландських військовослужбовців разом із чотирма українськими ветеранами вирушили з Гааги, пройшовши 2000-кілометровий марш до українського кордону. Щодня вони долали приблизно 120 кілометрів.
14 червня на польсько-українському кордоні естафету перейняли троє українських ветеранів: Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк, які за тиждень подолали 600 кілометрів до Києва.
У парку Шевченка їх зустріли побратими та представники громадських організацій, і разом вони пробігли останній кілометр до Майдану Незалежності, де вшанували пам’ять загиблих бійців на Алеї Героїв.
“Це не про біг, це було про боротьбу над собою, це про допомогу ветеранам”,
Олександр, ветеран війни, марафонець і тренер з бігу, зазначив, що діти стали найбільшою підтримкою під час забігу.
“Бігаєш, і тебе зустрічає сотня дітей, дитячі малюнки. Це до сліз. І ти розумієш, навіщо ти це робиш. Ці кошти, вони допоможуть повернути батьків до своїх дітей, ментально мається на увазі. Ми знали навіщо ми це робили”,
Юрій, який служив з 2014 року і захищав Луганський аеропорт, є учасником міжнародних забігів у складі ветеранської збірної.
“Коли я дізнався, що планується така авантюра, я погодився навіть не думаючи, щоб привернути увагу до проблеми лікування ветеранів. І доказати собі, що я щось можу. Це лікує від посттравматичного синдрому і зближує людей”,
Ігор Романюк – ветеран та координатор ветеранських реабілітаційних кемпів громадських організацій “ДОЛАДУ”.
Загалом під час забігу вдалося зібрати 120 750 євро, які підуть на підтримку та реабілітацію військових, що повертаються з фронту до цивільного життя.
“Ми передали медичне оснащення, ми передали 1000 турнікетів і підтримали 2 центри психологічної підтримки, зокрема, “ДОЛАДУ” і “Лісова поляна”. Це означає, що “ДОЛАДУ” зможе підтримати більше ветеранів, які несуть на собі невидимий тягар з фронту”,
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