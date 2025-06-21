Благодійний забіг у Києві на підтримку ветеранів війни

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві, 21 червня, завершився забіг, що стартував у Гаазі (Нідерланди) на підтримку ветеранів російсько-української війни. Протягом трьох тижнів нідерландські та українські бігуни подолали 2600 кілометрів і зібрали близько 130 тисяч євро для реабілітації українських військових.

1 червня четверо нідерландських військовослужбовців разом із чотирма українськими ветеранами вирушили з Гааги, пройшовши 2000-кілометровий марш до українського кордону. Щодня вони долали приблизно 120 кілометрів.

14 червня на польсько-українському кордоні естафету перейняли троє українських ветеранів: Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк, які за тиждень подолали 600 кілометрів до Києва.

У парку Шевченка їх зустріли побратими та представники громадських організацій, і разом вони пробігли останній кілометр до Майдану Незалежності, де вшанували пам’ять загиблих бійців на Алеї Героїв.

“Це не про біг, це було про боротьбу над собою, це про допомогу ветеранам”, – Олександр Мірошниченко

Олександр, ветеран війни, марафонець і тренер з бігу, зазначив, що діти стали найбільшою підтримкою під час забігу.

“Бігаєш, і тебе зустрічає сотня дітей, дитячі малюнки. Це до сліз. І ти розумієш, навіщо ти це робиш. Ці кошти, вони допоможуть повернути батьків до своїх дітей, ментально мається на увазі. Ми знали навіщо ми це робили”, – Юрій Цинтилевич

Юрій, який служив з 2014 року і захищав Луганський аеропорт, є учасником міжнародних забігів у складі ветеранської збірної.

“Коли я дізнався, що планується така авантюра, я погодився навіть не думаючи, щоб привернути увагу до проблеми лікування ветеранів. І доказати собі, що я щось можу. Це лікує від посттравматичного синдрому і зближує людей”, – Ігор Романюк

Ігор Романюк – ветеран та координатор ветеранських реабілітаційних кемпів громадських організацій “ДОЛАДУ”.

Загалом під час забігу вдалося зібрати 120 750 євро, які підуть на підтримку та реабілітацію військових, що повертаються з фронту до цивільного життя.