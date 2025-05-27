Charlie Hebdo судиться через проросійські фейкові обкладинки та дезінформацію

Проце повідомлює адвокат редакції Арішар Малка пише Le FigaroВідання.

Французьке сатиричне видання Charlie Hebdo вирішило подати скаргу до суду через розповсюдження фальшивих обкладинок, які імітують стиль журналу та містять проросійські меседжі. Про це повідомив адвокат редакції Рішар Малка в інтерв’ю виданню Le Figaro.

Малка зазначив, що ці фейкові обкладинки виготовлені з високою якістю, що ускладнює їхнє розпізнавання як підробок. Він підкреслив, що це явна ознака проросійської пропаганди, яка намагається ввести в оману читачів, які не знайомі з реальними поглядами Charlie Hebdo.

За інформацією редакції, за останні два роки з’явилося близько 15 таких підроблених обкладинок. Вони, в основному, націлені на російську аудиторію і мають на меті створити хибне враження, що Charlie Hebdo нібито підтримує Володимира Путіна та виступає проти президента України Володимира Зеленського.

Ці матеріали переважно поширюються через месенджер Telegram та соціальну мережу X (раніше Twitter). Фальшиві обкладинки відтворюють графічний стиль видання, використовують підписи справжніх авторів і містять карикатури, які висміюють українське керівництво, підтримку Києва з боку президента Франції Еммануеля Макрона, а також поширюють чутки про особисте життя Бріжит Макрон.

Скаргу подали до Паризького суду проти невстановлених осіб. Charlie Hebdo вимагає розслідувати походження цих підробок і з’ясувати, хто стоїть за цією інформаційною кампанією.

Редакція також зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Кремль активно використовує різні канали комунікації для впливу на європейську громадську думку.

«Ми прагнемо захистити свою репутацію та цінності, а також зупинити поширення маніпуляцій», – підкреслили в Charlie Hebdo.