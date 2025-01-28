Вчені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на одну секунду вперед, встановивши його на 89 секунд до ядерної півночі.

Про це повідомила Bulletin of the Atomic Scientists — організація, яка займається питаннями науки та глобальної безпеки.

Зміна часу була зумовлена низкою факторів, зокрема ядерним ризиком, зміною клімату, потенційним зловживанням біологічними та іншими новітніми технологіями, такими як штучний інтелект.

Окремо вчені зазначили, що війна в Україні є одним з головних джерел ядерного ризику.

“Війна в Україні продовжує залишатися великим джерелом ядерного ризику. Цей конфлікт може перерости в застосування ядерної зброї в будь-який момент через необдумане рішення або через нещасний випадок і прорахунки”, — сказав Даніель Хольц, голова Ради з питань науки і безпеки Bulletin of the Atomic Scientists.

Інші важливі фактори, які сприяли переведенню годинника, включають війни на Близькому Сході, зокрема в секторі Гази, посилення військового тиску Китаєм поблизу Тайваню, а також постійні випробування балістичних ракет з боку Північної Кореї.

Також вчені зазначили загрози, що походять від інтеграції штучного інтелекту у військові технології, ставлячи під питання, до якої міри машини можуть ухвалювати критичні рішення, включаючи можливе застосування ядерної зброї, що може призвести до масових жертв.