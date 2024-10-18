АТ "Укрзалізниця" завершило частину робіт з будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород, що є найбільшим інфраструктурним проєктом залізниці у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

“Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках проєкту “Укрзалізниця” перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де надалі також паралельно буде укладено євроколію. Вже перекладено 3,5 км колії із 8,3 км. необхідних. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року”, – заявили у пресслужбі.

Повідомляється, що в рамках проєкту також планується ремонт мосту та оновлення комунікацій. Голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко зазначив, що протягом минулого року було підготовлено фінансування та проєктно-кошторисну документацію для низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Наймасштабнішим є будівництво євроколій між Ужгородом і Чопом, яке має бути завершено в заплановані терміни. Він також додав, що пасажири й перевізники зможуть відчути позитивні зміни від запуску євроколій уже наступного року.

“Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень”, – заявив Євген Лященко.

Загальна вартість проєкту складає 1,3 млрд грн, з яких половину фінансуватиме фонд ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Цей проєкт став переможцем конкурсу CEF у 2022 році.