В Україні з 1 червня було скасовано виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певним категоріям українських чоловіків у віці від 18 до 60 років виїжджати за кордон.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Оскільки українське законодавство не визнає подвійне громадянство, то відтепер, американо-українські подвійні громадяни віком від 18 до 60 років можуть більше не мати змоги від’їжджати за межі країни. Вони будуть розглядатися виключно як громадяни України.

У Посольстві підкреслили, на них поширюються права та обов’язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.

Як наголошує дипломатичне відомство, раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством у цій групі могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. За інформацією Посольства, цей виняток було скасовано з 1 червня.

При цьому, від української влади жодних подібних заяв про заборону виїзду військовозобов’язаним чоловікам із подвійним громадянством не було.