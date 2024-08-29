Частина коштів, які Європейський Союз передає Україні від заморожених активів Росії, піде для підготовки енергетичного сектору до зими.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

За її словами, зараз триває робота над механізмом Групи семи щодо позики в розмірі 50 мільярдів доларів, який буде забезпечуватися доходами із заморожених російських активів.

“Думаю, розробка фактичного механізму знаходиться на фінальній стадії. Але також важливо пам’ятати, що ЄС до того, як лідери G7 узгодили свій процес, вже вжив реальних заходів і секвестрував активи, оскільки основна їх частина знаходиться в межах Євросоюзу, а саме в Бельгії, в міжнародному депозитарії Euroclear”, — сказала Матернова.

Дипломатка зазначила, що цього липня надійшов перший переказ у розмірі 1,5 мільярда євро.

“І всі ці гроші – для України. За ці гроші має купуватися зброя через можливості кількох країн-членів ЄС, купуватимуться боєприпаси, також гроші підуть на придбання зброї в Україні, що усуває транспортні та логістичні витрати. Також частину грошей буде направлено до підготовки енергетичного сектору до зими”, — сказала вона.