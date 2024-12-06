Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну меж Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. У межах цього указу, частина земель заповідника буде вилучена для будівництва фортифікаційних споруд на північному кордоні з Білоруссю.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №835/2024 від 5 грудня 2024 року.

Згідно з указом, передано землі загальною площею 695,2 га Державній прикордонній службі України для створення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Це рішення прийняте в рамках посилення національної безпеки та обороноздатності країни.

На вилучених територіях прикордонники матимуть змогу будувати огорожі, прикордонні знаки, просіки і комунікації.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено здійснити необхідні заходи для вилучення цих земельних ділянок та внести відповідні зміни до Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Уряд також має внести зміни до проєкту організації території цього заповідника впродовж 2025 року.