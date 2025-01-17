Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посилаючись на рішення Кабміну від 17 січня.

За словами Шмигаля, споживачі, які використовують електроопалення, будуть платити повний тариф лише за обсяги електроенергії, що перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електрики вони сплачуватимуть за пільговим тарифом 2,64 грн.

“На час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — для тих, хто використовує електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тільки тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год на місяць. Тепер це стосуватиметься і тих, хто споживає більше,” — написав прем’єр у Телеграмі.

Шмигаль пояснив, що рішення було ухвалене для того, аби знизити фінансовий тягар для тих споживачів, які використовують більше електроенергії через потреби опалення.

Нагадаємо, до прийняття цього рішення тариф на електроенергію для тих, хто використовує електроопалення, був диференційований: за споживання до 2000 кВт-год на місяць тариф становив 2,64 грн/кВт-год, за споживання понад 2000 кВт-год — 4,32 грн/кВт-год. Тепер же цей механізм буде змінений, і пільговий тариф поширюється на всі обсяги до ліміту.