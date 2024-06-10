Щоб убезпечили винищувачі F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

“Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні”, – зазначив він.

Голубцов наголосив, що наразі чотири країни підтвердили надання цих літаків Україні, однак висловив думку, що кількість може збільшитися згодом, оскільки “майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35”.

“Що стосується 30 літаків, 40. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів”, – сказав він.

Днями міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України та може допомогти навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.