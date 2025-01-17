Про це заявив заступник голови Міністерства оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в ефірі телемарафону.
Від проходження БЗВП звільняються:
- громадяни України, визнані непридатними до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК);
- ті, хто до отримання громадянства України вже пройшли військову службу в інших країнах;
- громадяни України, які раніше проходили військову службу.
БЗВП для студентів
З 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка стане частиною навчальної програми для студентів. Вона буде обов’язковою для чоловіків і добровільною для жінок. Йдеться про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.
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