Міністерство оборони України визначило умови, за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Однією з основних причин є непридатність до військової служби.

Про це заявив заступник голови Міністерства оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в ефірі телемарафону.

Від проходження БЗВП звільняються:

громадяни України, визнані непридатними до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК);

ті, хто до отримання громадянства України вже пройшли військову службу в інших країнах;

громадяни України, які раніше проходили військову службу.

БЗВП для студентів

З 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка стане частиною навчальної програми для студентів. Вона буде обов’язковою для чоловіків і добровільною для жінок. Йдеться про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.