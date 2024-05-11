Угода між компанією Apple та OpenAI щодо використання технології стартапу в iPhone була успішно укладена. Це стало частиною більш широкої програми, спрямованої на впровадження функцій штучного інтелекту у власні пристрої.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерела, яке попросило не називати його ім’я з метою анонімності, обидві сторони наразі завершують узгодження умов угоди про використання функціоналу ChatGPT у наступній операційній системі для iPhone від Apple -iOS 18.

Apple також веде переговори з Google щодо ліцензування чат-бота Gemini. Ці переговори тривають, хоча жодної угоди ще не досягнуто.

“Apple Inc. уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною ширшої програми щодо впровадження функцій штучного інтелекту на своїх пристроях”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначалося вище, потенційна угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати свого популярного чат-бота в рамках серії нових функцій штучного інтелекту, які вона планує представити наступного місяця.

Минулого року генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що особисто використовує ChatGPT від OpenAI, але додав, що є “багато питань, які потребують вирішення”. Він пообіцяв, що нові функції штучного інтелекту будуть впроваджуватися в продукти Apple “дуже обдумано”.

«Ми віримо у перетворюючу силу та перспективи ШІ та вважаємо, що у нас є переваги, які відрізнятимуть нас у цю нову епоху, зокрема унікальне поєднання безшовної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та сервісів Apple», – повідомив Кук.