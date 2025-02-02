Про це пише TechCrunch.

За даними аналітичної компанії Appfigures, 85% клієнтів найпопулярнішого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT — це чоловіки будь-якого віку.

ChatGPT настільки популярний, що постійно заробляє більше за сукупний дохід інших найкращих програм з ШІ. За оцінками аналітиків, завдяки ChatGPT OpenAI загальні витрати на додатки зі штучним інтелектом у 2024 році зросли до 1,42 мільярда доларів. Це на 274% більше, ніж у 2023 році (програма була запущена в травні того ж року).

На сьогодні мобільні застосунки ChatGPT для iPhone та Android-гаджетів було завантажено 353 мільйони разів. Більша частина мобільних користувачів ChatGPT молодша за 25 років. Користувачі віком від 50 до 64 років складають другу за величиною демографічну групу — це 20,2% клієнтів ChatGPT. Хоча жінки відіграють помітну роль в індустрії штучного інтелекту, гендерний розрив серед користувачів ChatGPT дуже значний. За оцінками Appfigures, у всіх вікових групах чоловіки складають 84,5% усіх користувачів.

Аналітики McKinsey Global Institute у 2023 році стверджували, що до кінця десятиліття через розвиток штучного інтелекту та автоматизації більше жінок, ніж чоловіків, можуть втратити роботу. За словами фахівців, жінки також можуть з меншим ентузіазмом ставитися до масового впровадження споживчих продуктів штучного інтелекту, оскільки вони особливо вразливі до найзловісніших впливів цієї технології, як-от дипфейк-порно.

У Сполучених Штатах American Sunlight Project, група з дослідження дезінформації, виявила на порносайтах понад 35 000 випадків дипфейкового контенту із зображенням 26 членів Конгресу. 25 з 26 таких людей — жінки.