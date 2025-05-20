У 2025 році Україна отримає від Чехії 400 тисяч артилерійських боєприпасів в рамках “чеської ініціативи”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою в Ужгороді.

Шмигаль зазначив, що минулого року Україна отримала близько 1,5 мільйона снарядів різного калібру, а цьогоріч очікується додаткове постачання 400 тисяч боєприпасів. Це суттєво зміцнить обороноздатність країни.

Крім того, прем’єр підкреслив, що уряд Чехії продовжив програму відновлення України до 2030 року, збільшивши річну допомогу до понад 43 мільйонів доларів. Це свідчить про тривале і надійне партнерство між двома державами, за що Україна висловлює щиру вдячність.

З 2022 року Чехія надала Україні військової допомоги на суму понад 900 мільйонів доларів, що є значною підтримкою в цей складний час.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в 2025 році в рамках “чеської ініціативи” Україна може отримати загалом 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів.

Ініціатива була оголошена 17 лютого 2024 року президентом Чехії Петром Павелом на Мюнхенській конференції. Він зазначив, що країна знайшла 800 тисяч снарядів, готових до закупівлі за межами ЄС, і що їх можна доставити протягом кількох тижнів за умови належного фінансування.

У березні 2024 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у рамках цієї ініціативи та їх передачу Україні.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова зазначила, що до ініціативи приєдналися 18 країн, з яких 15 надали фінансування для закупівлі боєприпасів.

У лютому 2025 року президент Чехії Петр Павел підтвердив, що ініціатива дозволила поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць артилерійських снарядів для України, що є значним внеском у зміцнення оборонних можливостей нашої держави.