Про це повідомило Міністерство економіки.

У відомстві зазначили, що ці зміни вирішують проблему, пов’язану з паузою у 72 години між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.

Нова процедура діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили свій статус як критично важливих. Бронювання таких працівників відбуватиметься в режимі реального часу.

Крім того, уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників державних і комунальних медичних закладів, зокрема закладів громадського здоров’я, установ, що займаються судово-медичною та судово-психіатричною експертизами, а також центрів крові. Раніше такі заклади могли бронювати лише 50% військовозобов’язаних співробітників.

Також Міністерству розвитку громад та територій надано право затверджувати перелік українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.