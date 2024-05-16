Міністерство внутрішніх справ Чехії розпочинає пілотний проект, який має допомогти українським біженцям повернутися додому, якщо вони так вирішили.

Про ініціативу написали на сайті чеського МВС.

Програма передбачає можливість повернення для максимум 430 осіб.

“Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров’я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги”, — прокоментував проєкт міністр внутрішніх справ Латвії Віт Ракушан.

Міністр сказав, що проєкт не пов’язаний з призовом військовозобов’язаних на військову службу в Україні.

Згідно з рішенням уряду Чехії, прийнятим 15 травня, ця пілотна програма сприяння добровільному поверненню в Україну призначена для осіб, які отримали тимчасовий або міжнародний захист. Проект запланований на шість місяців, з червня по листопад.

Отже, для 400 осіб надаватимуться автобусні квитки від їхнього місця проживання в Чехії до найближчого місця проживання в Україні. Щодо решти 30 осіб, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, буде виділено медичний транспорт.

Українці зможуть скористатися програмою лише один раз. Якщо протягом наступних 12 місяців кимось буде подано заяву на отримання дозволу на проживання, вони повинні будуть оплатити половину витрат програми.

На реалізацію цієї ініціативи МВС Чехії виділило 5 595 000 чеських крон, що дорівнює приблизно 9 483 525 гривням.