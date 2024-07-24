Про це повідомила чеська міністерка оборони Яна Чернохова виданню Deník N, цитує Radio Prague International.

До проєкту з робочою назвою «Ініціатива-2025» доєднаються пʼять чеських збройових компаній, які брали участь і в цьогорічних постачаннях. Агентство міжурядової оборонної співпраці при Міноборони Чехії вже збирає в цих підприємств інформацію про те, що вони могли б постачати Силам оборони завдяки своїм контактам у всьому світі.

«Колеги з відомства постійно поповнюють дані про пропозиції фірм, які ми вже приміряємо на 2025 рік. Це, по суті, просто: коли ви доведете партнерам, що ваш механізм дієвий і прозорий, то, логічно, їхня довіра зростає і вони надають нові кошти», — сказала Чернохова.

Платниками мають стати переважно європейські держави, зокрема, проєкт підтримали Данія, Нідерланди й Німеччина, сказав чеський урядовець та один з головних координаторів ініціативи Томаш Копечний.

За його словами, переговори з окремими державами про фінансову підтримку могли б початися наприкінці літа. Однак деталі залежатимуть від того, що визначать головним у закупівлях — снаряди калібру 155 мм, калібру 152 мм або ж інший тип боєприпасів.

Перші боєприпаси з «чеської ініціативи» почали постачати у червні. Упродовж наступних двох місяців до України доставлять 100 тисяч артснарядів, а до кінця року — 500 000 боєприпасів.