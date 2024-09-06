Таку заяву зробив у коментарі Радіо Свобода посол України в Чехії Василь Зварич.

“Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни”, – сказав Зварич.

Разом з тим дипломат додав, що завданням України є створення належних умов для повернення тих громадян, які хочуть захищати свою державу в Україні.

За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тисячі чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років – понад 95 тисяч.

Нагадаємо, раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що для Чеської Республіки зараз немає важливішого завдання у зовнішній та безпековій політиці, ніж подальша підтримка України. Він підкреслив, що перемога Росії мала б вплив не лише на економічну та політичну стабільність у країні та всій Європі, а й, серед іншого, спричинила б ще одну значну хвилю біженців.