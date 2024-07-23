Чехія офіційно долучилась до міжнародної коаліції із забезпечення України безпілотниками, яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомило латвійське Міністерство оборони.

Чехія приєдналася до “коаліції безпілотників” після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.

“Кожна країна – член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості”, — підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.