Чехія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України | Mukachevo.net

Про це повідомило латвійське Міністерство оборони.

Чехія приєдналася до “коаліції безпілотників” після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.

“Кожна країна – член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості”, підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.