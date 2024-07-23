Про це повідомило латвійське Міністерство оборони.
Чехія приєдналася до “коаліції безпілотників” після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.
Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.
“Кожна країна – член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості”, — підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.
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