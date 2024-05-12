Про це пише RRI.

За інформацією чеської слідчої групи, офіцери підрозділу Авер’нова Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін вважаються організаторами вибухів на складах у селищі Врбетицях у 2014 році, в результаті яких загинуло двоє людей. Британські слідчі підозрюють співробітників Авер’янова в отруєнні колишнього російського таємного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері в 2018 році.

За даними чеського сайту Seznam Zprávy, Олена та Микола Шапошникові, російські шпигуни, які отримали чеське громадянство, спілкувалися з Авер’яновим. Шапошников був співробітником збройової компанії Imex Group, чиї боєприпаси вибухнули у Врбетицях. За даними поліції, подружжя Шапошникових надало російській розвідці інформацію про діяльність компанії та забезпечило агентам ГРУ документи для відвідування складу.

Співробітники російської військової розвідки вчинили диверсію, щоб перешкодити доставці боєприпасів у регіони, де Росія проводила військові операції, – так вважає поліція. Оскільки підозрювані знаходяться у Росії, яка відмовилася співпрацювати з чеською поліцією, слідчі у кримінальних справах не могли розпочати їх кримінальне переслідування. Для розслідування вибухів чеська сторона створила спільну слідчу групу з британськими поліцейськими.