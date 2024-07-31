Відповідні документи про прийом підписало чеське міноборони, передає Radio Prague International.
Акцентовано, що Прага отримає постачання від Берліна як компенсацію за допомогу Україні у війні з РФ.
Перші Leopard 2A4 Чехія отримає під завісу 2024 року, останні – до кінця 2026-го.
Видання зазначає, що раніше, протягом 2022-2023 років, Чеська Республіка отримала подібний подарунок, загальна сума якого становила близько 154 млн євро.
“Міноборони Чехії також нині веде переговори з метою придбання у ФРН для армії держави наступних 15 танків тієї ж модифікації, про що у лютому повідомив прем’єр-міністр Петро Фіала. У результаті, на озброєнні Чехії може опинитися 42 танки Leopard 2A4 і 3 ремонтно-евакуаційні машини”, – додає видання.
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