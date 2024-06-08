Яна Черночова, міністр оборони Чехії, заявила, що її країна не має наміру відправляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну.

Про це заявило Novinky.

За її словами, у 2023 році в Чехії було підготовлено 4000 українських військовослужбовців, і така ж кількість була затверджена на цей рік. Однак, немає планів відправляти інструкторів безпосередньо в Україну.

“Як тільки ми отримуємо інформацію про те, що набір заповнений, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що це того варте”, – сказала Черночова.

Було наголошено, що Франція та інші країни розглядають можливість відправки інструкторів до України через свою віддаленість від неї. Транспортування українських військ не мало б логістичного сенсу.

“Від словацько-українського кордону до нашої річки Лібава кілька сотень кілометрів. Тому я можу сказати за Чеську Республіку, що ми не плануємо і не планували нічого подібного на цей час”, – пояснила вона.

Нагадаємо, що українські біженці, котрі отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися в Україну, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави.