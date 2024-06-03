Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим — транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова сплатити квитки для близько 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон ($239,36 тис.).

Зазначається, що біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

У квітні, за даними МВС Чехії, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.