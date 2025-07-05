Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Футбольний клуб “Челсі” здобув путівку до півфіналу клубного чемпіонату світу-2025, перемігши бразильський “Палмейрас” з рахунком 2:1.

Команда “синіх”, яку аналітики Opta вважали головними фаворитами турніру, розпочала свій шлях у плейоф з вражаючої перемоги над “Бенфікою” (4:1). “Палмейрас” також пройшов до чвертьфіналу, здолавши “Ботафогу” в екстратаймах (1:0).

Цей матч став повторною зустріччю команд на міжнародній арені: у фіналі КЧС-2021 “Челсі” також переміг “Палмейрас” у додатковий час (2:1).

Хід матчу чвертьфіналу КЧС-2025

На початку гри в центрі уваги опинився лідер “Челсі” Коул Палмер. Після того, як його перший удар зупинив воротар, Палмер зумів відкрити рахунок, вразивши ворота з центру штрафного майданчика.

У другому таймі “Палмейрас” зрівняв рахунок завдяки голу Вілліана Естевана, який вразив поперечину з гострого кута, і м’яч опустився у ворота за спиною голкіпера Роберта Санчеса.

Перемогу “Челсі” приніс автогол воротаря Вевертона. Після удару захисника Мало Гюсто м’яч зрізався від захисника “Палмейраса” і потрапив у ворота.

У компенсований час “Челсі” мав можливість збільшити свою перевагу, але Вевертон зумів зреагувати на удар Ноні Мадуеке, перевівши м’яч у стійку.

“Палмейрас” (Бразилія) – “Челсі” (Англія) – 1:2 – Результат матчу

Голи: Естеван, 53 – Палмер, 16, Вевертон (а/г), 83

У півфіналі “Челсі” зустрінеться з бразильським клубом “Флуміненсе”, який у попередньому матчі мінімально обіграв “Аль-Хіляль” (2:1).

Сьогодні, 5 липня, відбудуться ще два чвертьфінали: “ПСЖ” зустрінеться з “Баварією” (19:00), а “Реал” – з “Боруссією” (23:00).