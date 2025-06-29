Енцо Мареска критикує часті зупинки матчів клубного чемпіонату світу

Як зазначає сайт ESPN у післяматчевому інтерв’ю з головним тренером “Челсі” Енцо Марескою
Головний тренер “Челсі” Енцо Мареска висловив своє невдоволення частими зупинками матчів клубного чемпіонату світу з футболу, які викликані несприятливими погодними умовами. Ці коментарі пролунали після поєдинку 1/8 фіналу проти “Бенфіки”.
Команда “Бенфіка” забезпечила собі вихід у плейоф, здолавши “Баварію” з рахунком 1:0 у заключному матчі групового етапу. “Челсі”, який також потрапив до плейоф, зайняв друге місце в групі після перемоги над “Есперансом” з Тунісу.
Матч між “Челсі” та “Бенфікою” тривав до 86-ї хвилини, коли при рахунку 1:0 на користь лондонців гру призупинили через дощ і грозу. Відновлення гри відбулося лише через дві години, коли погодні умови покращилися.
У підсумку “Бенфіка” змогла зрівняти рахунок, а потім у додатковий час “Челсі” забив ще три голи, здобувши перемогу з рахунком 4:1.
“Ми нічого не пропустили та створили достатньо моментів, щоб виграти гру. Але після [двогодинної] перерви гра повністю змінилася. Думаю, що особисто для мене це не футбол. Це вже сім, вісім, дев’ять ігор, які вони призупинили. Я думаю, що це жарт, якщо чесно. Це не футбол. Це не для нас.”
Тренер також зазначив, що організаторам слід уважніше підходити до вибору місця проведення змагань, оскільки часті зупинки через погоду свідчать про невідповідність локації.
“Це абсолютно щось нове, але я намагаюся зрозуміти, що з міркувань безпеки ви повинні призупинити гру. Але якщо ви призупиняєте сім, вісім ігор, це означає, що це, мабуть, не найкраще місце для проведення змагань.”
Раніше Мареска також критикував турнір за низьку відвідуваність. Наприклад, на матчі групового етапу між “Челсі” та “Лос-Анджелесом” трибуни були заповнені менш ніж на 30%. Італійський тренер також висловлював занепокоєння щодо високих температур у США, які наступного року прийматимуть Чемпіонат світу 2026 року.
Після перемоги над “Бенфікою” “Челсі” у чвертьфіналі зустрінеться з бразильським “Палмейрасом”. Цей матч відбудеться в суботу, 5 липня, о 04:00 за київським часом.
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