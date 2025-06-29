Енцо Мареска критикує часті зупинки матчів клубного чемпіонату світу

Як зазначає сайт ESPN у післяматчевому інтерв’ю з головним тренером “Челсі” Енцо Марескою

Головний тренер “Челсі” Енцо Мареска висловив своє невдоволення частими зупинками матчів клубного чемпіонату світу з футболу, які викликані несприятливими погодними умовами. Ці коментарі пролунали після поєдинку 1/8 фіналу проти “Бенфіки”.

Команда “Бенфіка” забезпечила собі вихід у плейоф, здолавши “Баварію” з рахунком 1:0 у заключному матчі групового етапу. “Челсі”, який також потрапив до плейоф, зайняв друге місце в групі після перемоги над “Есперансом” з Тунісу.

Матч між “Челсі” та “Бенфікою” тривав до 86-ї хвилини, коли при рахунку 1:0 на користь лондонців гру призупинили через дощ і грозу. Відновлення гри відбулося лише через дві години, коли погодні умови покращилися.

У підсумку “Бенфіка” змогла зрівняти рахунок, а потім у додатковий час “Челсі” забив ще три голи, здобувши перемогу з рахунком 4:1.

“Ми нічого не пропустили та створили достатньо моментів, щоб виграти гру. Але після [двогодинної] перерви гра повністю змінилася. Думаю, що особисто для мене це не футбол. Це вже сім, вісім, дев’ять ігор, які вони призупинили. Я думаю, що це жарт, якщо чесно. Це не футбол. Це не для нас.” – Енцо Мареска

Тренер також зазначив, що організаторам слід уважніше підходити до вибору місця проведення змагань, оскільки часті зупинки через погоду свідчать про невідповідність локації.

“Це абсолютно щось нове, але я намагаюся зрозуміти, що з міркувань безпеки ви повинні призупинити гру. Але якщо ви призупиняєте сім, вісім ігор, це означає, що це, мабуть, не найкраще місце для проведення змагань.” – Енцо Мареска

Раніше Мареска також критикував турнір за низьку відвідуваність. Наприклад, на матчі групового етапу між “Челсі” та “Лос-Анджелесом” трибуни були заповнені менш ніж на 30%. Італійський тренер також висловлював занепокоєння щодо високих температур у США, які наступного року прийматимуть Чемпіонат світу 2026 року.

Після перемоги над “Бенфікою” “Челсі” у чвертьфіналі зустрінеться з бразильським “Палмейрасом”. Цей матч відбудеться в суботу, 5 липня, о 04:00 за київським часом.